Эксперты обнаружили зависимость россиян от рекламных акций

49% россиян признались, что они ходят в магазины исключительно ради рекламных акций.

Это следует из «Индекса Иванова» — исследования о потребительском поведении Sberbank CIB , авторы которого опросили 2,3 тысячи россиян со средним уровнем дохода.

Выяснилось, что 59% граждан РФ пользуются рекламными предложениями, а 49% посещают магазины только из-за промоакций. Последний показатель стал рекордом за всю историю наблюдений.

24% респондентов признались, что они ходят в несколько магазинов, чтобы брать товары по акции. 54% делают это время от времени.

«Мы считаем, что российские потребители стали в некотором роде зависимыми от рекламных предложений. Это происходит не только из-за спроса, но и из-за предложения», — рассказал РБК один из авторов доклада.