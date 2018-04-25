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Эксперты обнаружили зависимость россиян от рекламных акций
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Эксперты обнаружили зависимость россиян от рекламных акций 

ИД «Собеседник» 50 минут назад
49% россиян признались, что они ходят в магазины исключительно ради рекламных акций.
Это следует из «Индекса Иванова» — исследования о потребительском поведении Sberbank CIB, авторы которого опросили 2,3 тысячи россиян со средним уровнем дохода.
Выяснилось, что 59% граждан РФ пользуются рекламными предложениями, а 49% посещают магазины только из-за промоакций. Последний показатель стал рекордом за всю историю наблюдений.
24% респондентов признались, что они ходят в несколько магазинов, чтобы брать товары по акции. 54% делают это время от времени.
«Мы считаем, что российские потребители стали в некотором роде зависимыми от рекламных предложений. Это происходит не только из-за спроса, но и из-за предложения», — рассказал РБК один из авторов доклада.
По подсчётам «Интерфакса», ослабление курса рубля пока не привело к заметному росту потребительских цен. «Оценка темпов инфляции в апреле характеризуется сравнительно высокой степенью неопределённости, однако наиболее вероятно, что темп роста цен окажется в диапазоне 0,3%-0,5% м/м (2,3-2,6% г/г)», — сообщается в ежемесячном мониторинге «Картина экономики» Минэкономразвития.
ИД «Собеседник»: последние новости
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