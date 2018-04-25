Путин призвал нынешнее поколение россиян защищать правду о героях ВОВ

Президент России Владимир Путин рассказал, что долгом нынешнего поколения россиян является защищать правду о героях Великой Отечественной войны, твердо противостоять всем попыткам фальсификации исторических фактов, передает ФАН.

Путин обратился с приветствием к участникам и гостям Международного форума победителей «Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, долг россиян — защищать правду о героях войны. Президент выразил уверенность, что «священная память о победном мае 1945 года», память о подвигах отцов и дедов, спасших мир от фашизма, станет основой «крепкого партнерства и добрососедства народов» и стран СНГ.

Путин также рассказал о роли подобных мероприятий. По его словам, они являются важным консолидирующим событием в жизни граждан государств — участников СНГ.