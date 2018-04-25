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Путин призвал нынешнее поколение россиян защищать правду о героях ВОВ
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Путин призвал нынешнее поколение россиян защищать правду о героях ВОВ 

Газета.Ru 40 минут назад
Президент России Владимир Путин рассказал, что долгом нынешнего поколения россиян является защищать правду о героях Великой Отечественной войны, твердо противостоять всем попыткам фальсификации исторических фактов, передает ФАН.
Путин обратился с приветствием к участникам и гостям Международного форума победителей «Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Как отметил российский лидер, долг россиян — защищать правду о героях войны. Президент выразил уверенность, что «священная память о победном мае 1945 года», память о подвигах отцов и дедов, спасших мир от фашизма, станет основой «крепкого партнерства и добрососедства народов» и стран СНГ.
Путин также рассказал о роли подобных мероприятий. По его словам, они являются важным консолидирующим событием в жизни граждан государств — участников СНГ.
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