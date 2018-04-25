Россияне перестали экономить на еде

Специалисты Сбербанка провели исследование, результаты которого показали, что в первом квартале 2018 года граждане РФ стали больше тратить на еду, чем в этот же период в прошлом году. Так, доля экономящих на продуктах питания снизилась на 6% — до 64%.

«Доля респондентов, которые в предыдущие два-три месяца пытались сэкономить на основных продуктах питания (то есть ограничивали импульсные покупки и отдавали предпочтение сравнительно дешевым товарам), постепенно сокращается со второго квартала 2017 года. По итогам последнего квартала она составила 64%, что на 6 процентных пунктов ниже уровня годичной давности и на 1 процентный пункт ниже, чем в четвертом квартале 2017 года», — говорится в обзоре.

При этом отмечается, что доля людей, которые приобретают товар по промоакциям, до сих пор велика.

«Среди наших респондентов 24% сообщили, что покупают большую часть продуктов питания в одном магазине, но потом обязательно заходят в другой, чтобы купить товары со скидкой (в четвертом квартале 2017 года этот показатель также составил 24%, а годом ранее был выше на один процентный пункт). При этом сокращается доля потребителей, пытающихся экономить на необязательных расходах», — добавляют аналитики.

Также россияне стали лучше воспринимать собственное благосостояние. Зафиксирован рост на 2% — до 12%.

Кроме того, потребители более позитивно оценивают условия для крупных приобретений (этот индекс вырос на один процентный пункт — до 19%).

«На наш взгляд, улучшение потребительских настроений отражает рост реальных доходов населения в январе-марте на фоне стабильно низкой инфляции», — считают авторы исследования.