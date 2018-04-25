Новый опрос запустили сотрудники школы №2073

Родители учеников школы №2073 смогут принять участие в новом опросе «Каким направлением дополнительного образования интересуются ваши дети?». Он стартовал на официальном сайте учреждения 25 апреля.

Респондентам предложено шесть вариантов направленностей: «Техническая», «Физкультурно-спортивная», «Естественнонаучная», «Социально-педагогическая», «Туристско-краеведческая» и «Художественная».

Выбрать необходимо только одну.

Проголосовать можно на официальном сайте образовательного учреждения «Школа №2073».