Промсвязьбанк снизил ставки по рублевым вкладам

Промсвязьбанк понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Моя выгода» (от 10 тыс. рублей на 32, 91, 181, 367, 547 и 731 день) составит 5—6,25% (ранее — 5—6,6%), а «Мой доход» (от 100 тыс. рублей на 91, 181 и 367 дней) — 6,5—6,6% годовых (ранее — 6,8—6,9%).

Проценты выплачиваются в конце срока. При открытии вклада «Мой доход» в интернет-банке процентные ставки будут повышены на 0,1 п. п.

По вкладу «Растущий доход» (от 50 тыс. рублей на 360 дней) проценты начисляются по периодам. Так, средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,62% (вместо 6,88%).

Продуктовый виджет

Проценты выплачиваются ежеквартально и могут капитализироваться. При досрочном расторжении договора проценты за полные расчетные периоды сохраняются.

«Моя копилка» (от 10 тыс. рублей на 91, 181, 367, 547 и 731 день) открывается под 5,7—6% (прежде — под 5,95—6,25%), а «Мои возможности» (от 50 тыс. рублей на 181, 367, 547 и 731 день) — под 5—5,25% годовых (ранее — под 5,3—5,8%).

Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются. Все вклады можно пополнять.