Американцы считают, что Трамп недостаточно жесток с Россией, показал опрос 

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Большинство американцев считают политику президента США Дональда Трампа по отношению к России недостаточно жесткой. Об этом свидетельствуют данные Fox Poll.
Как показали результаты опроса, 51 процент респондентов считают, что американский лидер выбрал недостаточно жесткую линию в отношениях с Москвой. Около трети опрошенных заявили, что действия Трампа в отношении России в целом справедливы, и только 6 процентов полагают, что Трампу следует выбрать более мягкий курс.
Ранее Трамп рассказал о своем суровом отношении к России, заявив, что в отношении Москвы «никто не был жестче», чем его администрация.
В начале апреля США ввели новые ограничения против России. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании — в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
В Вашингтоне заявили, что эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом «на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру».