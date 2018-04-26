Американцы считают, что Трамп недостаточно жесток с Россией, показал опрос

Как показали результаты опроса, 51 процент респондентов считают, что американский лидер выбрал недостаточно жесткую линию в отношениях с Москвой. Около трети опрошенных заявили, что действия Трампа в отношении России в целом справедливы, и только 6 процентов полагают, что Трампу следует выбрать более мягкий курс.

Ранее Трамп рассказал о своем суровом отношении к России, заявив, что в отношении Москвы «никто не был жестче», чем его администрация.

В Вашингтоне заявили, что эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом «на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру».