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Мужчины, которые смотрят порно, больше уважают женщин
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Мужчины, которые смотрят порно, больше уважают женщин 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вопреки расхожему мнению, просмотр порнофильмов вовсе не делает мужчин извращенцами или женоненавистниками, эксплуатирующими женщин исключительно как сексуальные объекты.
Согласно новому исследованию американских учёных, мужчины, которые регулярно смотрят порно, относятся к женщинам гораздо более уважительно, чем мужчины, которые категорически против порнографии.
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Команда учёных опросила более 28 тысяч человек, чтобы узнать, как часто они смотрят порнофильмы, а также задала несколько вопросов об их отношении к женщинам.
Например, как они относятся к женщинам, занимающим руководящие должности и высокие политические посты, что они думают о женских правах и обязанностях, а также как они относятся к абортам.
Около 23% респондентов — и мужчин, и женщин — сообщили исследователям, что регулярно смотрят порно.
Что интересно, эти любители порнофильмов дружно выразили более уважительное отношение к женщинам и заявили, что являются сторонниками безусловной легализации абортов, на которые в некоторых американских штатах наложены ограничения.
Среди респондентов женского пола, которые смотрят порнофильмы, обнаружилось куда больше феминисток, чем среди тех, кто ненавидит кино для взрослых.
Мужчины, которые презирают этот жанр, продемонстрировали несогласие с идеями равноправия полов и заявили о том, что поддерживают полный запрет на аборты в стране.
Конечно, просмотр порнографии вовсе не сделает тебя феминисткой, а твоего мужчину — эталоном уважительного отношения к женщинам.
Но почему бы, пользуясь случаем, не прекратить стыдить людей просто за то, что они смотрят порнофильмы?
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