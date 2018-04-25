Продукты питания в России дорожают быстрее, чем в Европе

Продукты питания в России в I квартале текущего года подорожали в 3,4 раза быстрее, чем в Европейском союзе . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу госстатистики (Росстат).

По сообщению ведомства, за январь–март ушедшего года цены на продукты выросли на 1,7 процента, тогда-как в Евросоюзе — на 0,5 процента. Однако в целом за 2017 год рост цен в России был медленнее, чем в Европе. В ЕС стоимость продовольствия увеличилась на 2,6 процента, а в нашей стране — на 0,7 процента. Этот момент оказался значимым, поскольку впервые с 2011 года рост цен не превышал показатель по ЕС.

Все существенно изменилось в периоде с января по март 2018 года. Значительно возросли цены на овощи — 12,6 процента, тогда-как в Евросоюзе — всего на 1,5 процента.

Молочные изделия, сыры и яйца стали дороже в РФ за три месяца на 1,1 процента (в Европе — на 0,4 процента); рыба и морепродукты — на 0,7 процента (в среднем по ЕС — на 0,6 процента); масла и жиры — на 0,3 процента (в ЕС цены на данную группу товаров снизились на 0,9 процента).

А вот мясо и мясные продукты подешевели в России сильнее, чем в ЕС — 0,6 процента против 0,1 процента. Сахар, мед, шоколад и конфеты остались в нашей стране на прежнем уровне, а в Европе цены возросли на 0,1 процента.