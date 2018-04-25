Количество интересующихся футболом россиян выросло за семь лет с 48% до 71%

Количество россиян, интересующихся футболом, выросло с 48% до 71% за семь лет — с 2010 г. по 2017 г. Об этом говорится в материалах презентации исследования влияния ЧМ-2018 на экономическую, социальную и экологическую сферы, организованного комитетом «Россия-2018».

«Проведение ЧМ-2018 придаст новый импульс развитию физкультуры и массового спорта в стране — так считают 73% россиян. Уже сейчас наблюдается рост интереса к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом, при этом в регионах-организаторах темпы роста интереса выше, чем по стране. В регионах-организаторах доля населения, занимающегося физкультурой и спортом, увеличилась с 19% до 39%, среди учащихся — с 54% до 83% с 2010 г. по 2017 г. Футбол также укрепляет свои позиции в перечне увлечений россиян: доля населения, интересующегося футболом, выросла с 48% в 2010 г. до 71% в 2017 г.», — говорится в материалах.

Там также отмечено, что в рамках подготовки к ЧМ построено и реконструировано 12 стадионов и 95 тренировочных площадок.

Результаты данного исследования планируется обновить до конца 2018 г. после проведения ЧМ. Исследование будет дополнено опросами общественного мнения, а также фактическими данными по итогам чемпионата.