Наиль Магдеев, Александр Тыгин и Ильсур Метшин: жители Татарстана выбрали лучших и худших мэров

РИА «ФедералПресс» подвел итоги «Народного рейтинга мэров Татарстана», определив пятерки по трем номинациям: «Заслуженный мэр», «Надежда жителей» и «Антирейтинг».

Самым заслуженным был признан мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев . За него проголосовали 5 324 человека. «Содержит город в чистоте и порядке, ведет активное строительство и усовершенствование города», — отзываются о градоначальнике участники онлайн-опроса «ФедералПресс».

Наибольшие надежды возлагают на Александра Тыгина — мэра Зеленодольска. Свои голоса за него отдали 5314 человек. Судя по отзывам, чиновник, с 2013 года руководящий моногородом, пока не дотягивает до звания заслуженного градоначальника, но занимает уверенную позицию в стане середняков.

Антирейтинг возглавил Ильсур Метшин — мэр Казани . Так, 2705 человек не доверяют ему и считают, что Метшин не справляется со своей работой. Главе местного самоуправления республиканской столицы большинство респондентов вменяют в вину нерешенные проблемы обманутых дольщиков, а также отсутствие четкой программы по их решению. По мнению участников опроса, Ильсур Метшин не в полной мере использует имеющиеся у него возможности, есть претензии к уборке города. Респонденты также отмечают «увеличение коррупции в разы».

Всего в опросе приняли участие 8347 человек, при этом в любой номинации они могли голосовать за нескольких человек. Оценить эффективность работы руководителей муниципальных органов власти могут все жители республики.

Уже сегодня будет опубликована первая часть спецпроекта с итоговой «пятеркой» заслуженных мэров Татарстана . Следом мы опубликуем подробности о «мэрах нашей надежды» и лидерах антирейтинга. Не пропустите!

Напомним, «ФедералПресс» в апреле запускал новый проект — «Народный рейтинг мэров Татарстана». За звание самого эффективного боролись 20 глав местного самоуправления, наиболее часто обсуждавшихся в СМИ и соцсетях в последние три месяца.