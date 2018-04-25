Ещё
Стало известно, о какой зарплате мечтают россияне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, о какой зарплате мечтают россияне 

Нижегородская правда 39 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Стало известно, о какой зарплате мечтают россиянеРоссияне назвали размер идеальной зарплаты. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».
Большинство россиян мечтают о зарплате от 30 до 100 тысяч рублей, а каждый десятый хочет зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц.
Треть россиян идеальной зарплатой считают 30-60 тысяч рублей в месяц. 27% опрошенных людей рассматривают зарплату от 60 до 100 тысяч рублей.
18% россиян мечтают о зарплате от 100 до 200 тысяч рублей, у 11% опрошенных планка дохода начинается от 200 тысяч рублей.
На вопрос, как россияне распорядились бы своей «идеальной» зарплатой, большая часть опрошенных ответили, что будут копить на квартиру. 16% опрошенных хотят потратить заработок на автомобиль. А 10% респондентов вложила бы зарплату в ремонт квартиры.
Также среди популярных ответов, на что потратить зарплату были: путешествия по миру, образование, покупка дачи или дома в деревне, открытие собственного бизнеса, возврат долгов и кредитов, и инвестиции в здоровье.
Нижегородская правда: последние новости
До свидания YouTube? Россияне пожаловались на сбой в популярном видеосервисе Скончалась актриса Нина Дорошина Она ушла… Памяти Нины Дорошиной — непревзойденной героини фильма «Любовь и голуби»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число жертв урагана в Москве увеличилось2
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»193
Пока вы спали: Су-57 «провалились»189
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»35
Путин обвинил Запад в невольной помощи террористам143
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
00:28
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Происшествия Катастрофы
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение