Стало известно, о какой зарплате мечтают россияне

Стало известно, о какой зарплате мечтают россиянеРоссияне назвали размер идеальной зарплаты. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Большинство россиян мечтают о зарплате от 30 до 100 тысяч рублей, а каждый десятый хочет зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц.

Треть россиян идеальной зарплатой считают 30-60 тысяч рублей в месяц. 27% опрошенных людей рассматривают зарплату от 60 до 100 тысяч рублей.

18% россиян мечтают о зарплате от 100 до 200 тысяч рублей, у 11% опрошенных планка дохода начинается от 200 тысяч рублей.

На вопрос, как россияне распорядились бы своей «идеальной» зарплатой, большая часть опрошенных ответили, что будут копить на квартиру. 16% опрошенных хотят потратить заработок на автомобиль. А 10% респондентов вложила бы зарплату в ремонт квартиры.

Также среди популярных ответов, на что потратить зарплату были: путешествия по миру, образование, покупка дачи или дома в деревне, открытие собственного бизнеса, возврат долгов и кредитов, и инвестиции в здоровье.