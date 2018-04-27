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В Курганской области растёт миграционная убыль населения
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В Курганской области растёт миграционная убыль населения 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
По итогам прошлого года в регион прибыло менее 28 тысяч человек, а убыло более 33 тысяч жителей. Разница между приехавшими и уехавшими превысила 5,1 тыс. человек. Такие данные приводит Свердловскстат, пишут местные СМИ.
В 2016 году по этой же причине Зауралье недосчиталось 4,8 тысячи жителей. Впрочем, до рекорда 2005 года ещё далеко: разница между прибывшими и убывшими тогда превышала 12 тысяч человек.
Из России в 2017 году уехали свыше 1,2 тысячи зауральцев, 35 из них — в дальнее зарубежье. В то же время из других стран в Курганскую область приехало более 2,1 тысячи человек.
Массово покидает Зауралье городское население — самые крупные населённые пункты региона потеряли не менее 3,5 тысячи жителей. Наиболее заметна для региона убыль женского населения, которая по итогам прошлого года превысила 3,2 тысячи человек (более 62% от общей миграционной убыли).
Согласно официальным данным, население Курганской области по состоянию на 1 января 2018 года составляло 845,5 тысячи человек. Для сравнения: ещё в 2003 году в регионе насчитывалось более миллиона жителей.
Наиболее остро стоит вопрос оттока молодёжи и людей трудоспособного возраста. Причины, по которым молодые люди уезжают из Зауралья, чаще всего банальны: в других регионах более высокие зарплаты, более развитая инфраструктура и больше перспектив для развития.
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