Средняя зарплата врача в Петербурге выросла на 100 рублей

Такие данные привел Росстат

По данным ведомства, в январе и феврале 208 года петербургские врачи получали в среднем 100,3 тысячи рублей, а в марте их доходы увеличились до 100,4 тысяч. В федеральных клиниках врачи получают на 1 тысячу больше — 101,4 тысяч рублей.

В среднем по стране зарплата российских врачей составляет 73,2 тысячи рублей.