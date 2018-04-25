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Средняя зарплата врача в Петербурге выросла на 100 рублей
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Средняя зарплата врача в Петербурге выросла на 100 рублей 

АиФ Санкт-Петербург 47 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Такие данные привел Росстат.
По данным ведомства, в январе и феврале 208 года петербургские врачи получали в среднем 100,3 тысячи рублей, а в марте их доходы увеличились до 100,4 тысяч. В федеральных клиниках врачи получают на 1 тысячу больше — 101,4 тысяч рублей.
В среднем по стране зарплата российских врачей составляет 73,2 тысячи рублей.
Также Росстат информирует о том, что средний медперсонал в Петербурге получает 54 тысячи, в младший медперсонал — 49,2 тысячи рублей. Зарплата младшего медперсонала по стране — 33,6 тысяч рублей.
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