Продажи авто в Петербурге выросли на 25%

За первый квартал текущего года в Петербурге всего было реализовано около тридцати четырёх тысяч автомобилей. Чистый прирост продаж составил двадцать пять процентов по сравнению с показателями первого квартала прошлого года.

Несмотря на общую положительную динамику, в марте уровень продаж упал аж на девятнадцать процентов. Что касается основных игроков автомобильного рынка, то ситуация не изменилась. Как и прежде первое место занимает компания Hyundai , которая покорила россиян своими кроссоверами. Наибольших успехов добилась компания Mitsubishi. Японцам удалось с десятого места в рейтинге перейти на восьмое, увеличив продажи своих автомобилей за первые три месяца этого года почти вдвое.

Доля петербургского рынка в общем объёме продаж новых автомобилей в стране составляет около девяти процентов. Отметим, что в этом месяце аналитики ожидают снижение уровня продаж из-за неустойчивого положения рубля и повышения стоимости машин многих брендов.