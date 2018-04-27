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Продажи авто в Петербурге выросли на 25%
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Продажи авто в Петербурге выросли на 25% 

Daily-Motor 57 минут назад
Фото: Daily-Motor
За первый квартал текущего года в Петербурге всего было реализовано около тридцати четырёх тысяч автомобилей. Чистый прирост продаж составил двадцать пять процентов по сравнению с показателями первого квартала прошлого года.
Несмотря на общую положительную динамику, в марте уровень продаж упал аж на девятнадцать процентов. Что касается основных игроков автомобильного рынка, то ситуация не изменилась. Как и прежде первое место занимает компания Hyundai, которая покорила россиян своими кроссоверами. Наибольших успехов добилась компания Mitsubishi. Японцам удалось с десятого места в рейтинге перейти на восьмое, увеличив продажи своих автомобилей за первые три месяца этого года почти вдвое.
Доля петербургского рынка в общем объёме продаж новых автомобилей в стране составляет около девяти процентов. Отметим, что в этом месяце аналитики ожидают снижение уровня продаж из-за неустойчивого положения рубля и повышения стоимости машин многих брендов.
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