Российские мамы хотят получать приданое для новорожденных вместо выплаты пособия 

Эксперты ОНФ вместе с Центром помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей» провели опрос среди более 2,5 тыс. молодых мам из всех федеральных округов России. Исследователи предложили женщинам выбрать между набором товаров для новорожденных и единовременной выплатой, которая выдается при прождении ребенка. Выяснилось, что 93,5% молодых мам предпочли бы получить коробку с приданым для малыша в случае, если общая стоимость входящих в нее товаров в розницу будет выше, чем денежное пособие. Также женщины назвали самые нужные предметы, которые они были бы очень рады получить в наборе для новорожденных. В десятке наиболее востребованных товаров оказались бесконтактный градусник, подгузники, боди с длинными рукавами, шапочки, информационная брошюра с советами по уходу за ребёнком, термометр для определения температуры воды, различные кремы, бутылочки и соски. О результатах опроса сообщил сайт RT. Отметим, что в 2018 году размер выплаты при рождении ребенка составляет 16759 руб. 09 копеек. Эксперты отмечают, что если коробки с приданым начнут выдавать по всей стране, то государство сможет закупать эти наборы по довольно низким ценам благодаря масштабности заказов. Исследователи обещали направить результаты опроса в правительство России. — отметила эксперт ОНФ, генеральный директор АНО «Центр помощи будущим и состоявшимся родителям „Выбор родителей“ Татьяна Буцкая. Напомним, председатель правительства Дмитрий Медведев поручил до 30 мая 2018 года подготовить программу по предоставлению необходимых детских товаров российского производства малообеспеченным семьям с новорожденными детьми. Такое задание дано Минпромторгу, Минтруду, Минобразования, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору после „Форума действий“ ОНФ „Россия, устремлённая в будущее“, который прошел 18—19 декабря 2017 года. Добавим, что мэр Москвы Сергей Собянин решил с 1 января 2018 года выдавать столичным мамам приданое для новорожденных (#https://letidor.ru/novosti/n1-s-yanvarya-2018-goda-v-roddomah-moskvy-nachnut-vydavat-pridanoe-dlya-novorozhdennyh-19090.shtml) при выписке из роддома. Однако, эта инициатива тут же пришлась по душе мамам всей страны. Кстати, о том, как выглядит набор для малыша, можно узнать в специальном видео от „Летидора“. Фото: shutterstock.com