Опрос: большинство жительниц России выберут набор товаров для младенцев вместо пособия

Эксперты ОНФ совместно с Центром помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей» провели опрос среди молодых мам и выяснили, что 93,5% опрошенных предпочли бы набор товаров для новорожденных единовременному пособию при рождении ребёнка в виде выплаты. В 2018 году размер такого пособия составляет 16759 руб. 09 коп.

В опросе приняли участие более 2500 человек из всех федеральных округов России

Почти все опрошенные готовы вместо единовременного пособия на рождение ребёнка взять набор товаров на ту же сумму в случае, если общая стоимость этих товаров в розницу будет выше, чем пособие.

По словам общественников, при масштабном госзаказе можно обеспечить более низкую стоимость наборов даже с учётом логистики.

Результаты опроса будут направлены в правительство совместно с другими предложениями.

«Сегодня набор товаров для младенцев пока введён только в Москве . И это отличное начинание, за которое мамы благодарны. В дальнейшем надо транслировать этот успешный опыт на все остальные регионы, даже если пока начать с малоимущих семей — это гарантированно будет восприниматься с позитивом», — отметила эксперт ОНФ, генеральный директор АНО «Центр помощи будущим и состоявшимся родителям „Выбор Родителей“ Татьяна Буцкая.

В десятку наиболее востребованных и необходимых предметов, по мнению опрошенных, вошли бесконтактный градусник, подгузники, боди с длинными рукавами, шапочки, информационная брошюра с советами по уходу за ребёнком, термометр для определения температуры воды, различные крема, бутылочки и соски.