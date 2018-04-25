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Опрос: большинство жительниц России выберут набор товаров для младенцев вместо пособия
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Опрос: большинство жительниц России выберут набор товаров для младенцев вместо пособия 

RT на русском 17 минут назад
Эксперты ОНФ совместно с Центром помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей» провели опрос среди молодых мам и выяснили, что 93,5% опрошенных предпочли бы набор товаров для новорожденных единовременному пособию при рождении ребёнка в виде выплаты. В 2018 году размер такого пособия составляет 16759 руб. 09 коп.
В опросе приняли участие более 2500 человек из всех федеральных округов России.
Почти все опрошенные готовы вместо единовременного пособия на рождение ребёнка взять набор товаров на ту же сумму в случае, если общая стоимость этих товаров в розницу будет выше, чем пособие.
По словам общественников, при масштабном госзаказе можно обеспечить более низкую стоимость наборов даже с учётом логистики.
Результаты опроса будут направлены в правительство совместно с другими предложениями.
«Сегодня набор товаров для младенцев пока введён только в Москве. И это отличное начинание, за которое мамы благодарны. В дальнейшем надо транслировать этот успешный опыт на все остальные регионы, даже если пока начать с малоимущих семей — это гарантированно будет восприниматься с позитивом», — отметила эксперт ОНФ, генеральный директор АНО «Центр помощи будущим и состоявшимся родителям „Выбор Родителей“ Татьяна Буцкая.
В десятку наиболее востребованных и необходимых предметов, по мнению опрошенных, вошли бесконтактный градусник, подгузники, боди с длинными рукавами, шапочки, информационная брошюра с советами по уходу за ребёнком, термометр для определения температуры воды, различные крема, бутылочки и соски.
Ранее в пресс-службе ОНФ сообщили, что председатель правительства Дмитрий Медведев поручил до 30 мая 2018 года подготовить программу по предоставлению необходимых детских товаров российского производства малообеспеченным семьям, у которых есть новорождённый ребёнок. Соответствующее поручение дано Минпромторгу, Минтруду, Минобру, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору по результатам работы тематических площадок „Форума Действий“ ОНФ „Россия, устремлённая в будущее“, который состоялся 18—19 декабря 2017 года.
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