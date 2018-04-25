«Питтсбург» — самая популярная команда НХЛ по телерейтингу в США

Журнал Sports Business представил исследование о телерейтингах трансляций по отдельно взятым городам США и прилегающим территориям в регулярном чемпионате НХЛ в сезоне-2017/18. Также были опуликованы данные о росте и снижении по отношению к предыдущему году.

Самыми популярными командами завершившейся «регулярки» стали «Питтсбург» (средний рейтинг — 5,81), «Баффало» (4,62), «Сент-Луис» (3,93), «Миннесота» (3,43) и «Бостон» (2,95). Несмотря на лидерство, показатели всех команд снизились по сравнению с сезоном-2016/17.

Худшими по этому параметру стали «Лос-Анджелес» (0,54), «Айлендерс» (0,39), «Аризона» (0,35), «Флорида» (0,27) и «Анахайм» (0,24).

Наибольшего прогресса добились «Нэшвилл» (рейтинг — 2,1, прирост — +163 процента), «Даллас» (0,71, +88 процентов), «Колорадо» (1,07, +79 процентов), «Нью-Джерси» (0,59, +50 процентов) и «Айлендерс» (0,39, +50 процентов).

Со знаком минус по этому показателю отметились «Филадельфия» (рейтинг — 1,96, снижение -25 процентов), «Баффало» (4,62, -25 процентов), «Детройт» (1,51, -27 процентов), «Чикаго» (2,36, -29 процентов) и «Рейнджерс» (0,85, -36 процентов).

Рейтинг — число людей, в среднем смотревших ту или иную трансляцию. В этом исследовании он выражается в процентах от исследуемых локальных телевизионных аудиторий каждого из рынков.