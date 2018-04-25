Роспотребнадзор призвал россиян защищаться от малярии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, собирающимся в тропические страны, принимать специальные препараты от малярии за неделю до отъезда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"За неделю до выезда в «тропики» следует начинать регулярный прием противомалярийного препарата, который обеспечит защиту организма", — говорится в сообщении.

Прием препарата необходимо продолжать весь период пребывания в тропических странах и один месяц после возвращения. Выбор лекарства зависит от страны пребывания, а его доза определяется врачом.

Также рекомендуется использовать средства защиты от укусов комаров: смазывать открытые части тела отпугивающими средствами (репеллентами), засетчивать окна и двери сеткой или марлей, обрабатывать помещения аэрозольными инсектицидами.