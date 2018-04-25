Исследование: большинство учителей работают более чем на одну ставку

Как следует из данных опроса, уровень нагрузки у учителей остается высоким. Более 60% респондентов работают более чем на одну ставку, и это на 4,7% больше по сравнению с прошлым учебным годом. С 2014 года выросла доля учителей, работающих на две ставки — с 7,13% до 13,8%.

"Повышение нагрузки отмечают учителя как городских, так и сельских школ. В 2017 году более половины (52,6%) учителей сельских школ работали на полторы или две ставки, в 2014 году — 39,4%. В городских школах доля респондентов, учебная нагрузка которых составляет полторы или две ставки, еще выше — 63,8%, в 2014 году — 45,9%, в школах региональных столиц — 63,7%, в 2014 году — 51,6%", — свидетельствуют данные исследования ЦЭНО РАНХиГС, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

Также у многих преподавателей, помимо основной работы в школе, есть и другая работа, отмечается в опросе. На необходимость дополнительного заработка указали 46,7% опрошенных, вынужденных подрабатывать периодически или на регулярной основе, в 2016 году таких было 42,6%.

Большинство учителей (74,3%) указали, что работать в школе стало труднее. Однако явно видна тенденция к сокращению за период с 2014 по 2017 годы данной группы: доля учителей, отмечающих трудности в работе, уменьшилась на 11,5%. Доля учителей, считающих, что в целом сложность работы не изменилась — 23,2%, в 2016 году было — 16,8%.

По мнению респондентов, среди основных причин, усложняющих работу современного учителя, наиболее значимой является рост объема отчетности и организационной работы — 84%, в 2014 году на это указывали 78,8%.

"Оценка изменения сложности работы в определенной степени зависит от возраста респондентов — более 78% учителей от 36 лет и старше полагают, что работать в школе стало труднее, в 2016 году было более 83%. Исключение составляют молодые педагоги (59,7%) — они фиксируют повышение сложности работы в школе, в 2016 году о сложностях заявляли 69,8%", — говорится в исследовании.

При этом 35,9% молодых учителей (в 2016 году — 26,5%) отмечают отсутствие таких изменений, что может быть связано с небольшим стажем педагогической деятельности, добавляют в Центре.

Всего в опросе, проведенном ЦЭНО РАНХиГС, приняли участие 900 учителей и 900 родителей.