Россияне 25 лет назад поддержали курс президента Ельцина

России 25 лет назад — 25 апреля 1993 года — состоялся референдум о доверии президенту Борису Ельцину и Верховному Совету. По его итогам первый глава государства в современной истории остался у власти.

На плебесцит было вынесено четыре вопроса. На первый — «Доверяете ли Вы президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину» — положительно ответили 58,7 процента проголосовавших. На второй — «Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации » — «да» сказали 53 процента пришедших на референдум. При этом 49,5 процента не посчитали необходимым проведение в стране досрочных выборов президента, а 67,2 процента — выступили за проведение досрочных выборов народных депутатов. Но поскольку на последний вопрос ответили менее половины от общего числа избирателей, досрочные выборы впоследствии организованы не были.

Большинство принявших участие в референдуме граждан проголосовали так, как их призывали сторонники Бориса Ельцина в распространённых по радио и телевидению агитационных материалах. Именно лозунг «Да-Да-Нет-Да» стал главным на плебисците 1993 года.