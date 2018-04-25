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Россияне 25 лет назад поддержали курс президента Ельцина
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Россияне 25 лет назад поддержали курс президента Ельцина 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России 25 лет назад — 25 апреля 1993 года — состоялся референдум о доверии президенту Борису Ельцину и Верховному Совету. По его итогам первый глава государства в современной истории остался у власти.
На плебесцит было вынесено четыре вопроса. На первый — «Доверяете ли Вы президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину» — положительно ответили 58,7 процента проголосовавших. На второй — «Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации» — «да» сказали 53 процента пришедших на референдум. При этом 49,5 процента не посчитали необходимым проведение в стране досрочных выборов президента, а 67,2 процента — выступили за проведение досрочных выборов народных депутатов. Но поскольку на последний вопрос ответили менее половины от общего числа избирателей, досрочные выборы впоследствии организованы не были.
Большинство принявших участие в референдуме граждан проголосовали так, как их призывали сторонники Бориса Ельцина в распространённых по радио и телевидению агитационных материалах. Именно лозунг «Да-Да-Нет-Да» стал главным на плебисците 1993 года.
Референдум, по задумке его организаторов, должен был ослабить политическое противостояние между президентом и Верховным Советом. Однако смягчить ситуацию плебисциту не удалось: уже в сентябре 1993 года глава государства подписал указ о роспуске парламента, что в итоге привело к вооружённому противостоянию сторонников Верховного Совета России и правоохранительных органов, сохранивших верность президенту, кровопролитным событиям в Москве 3-4 октября 1993 года, принятию новой Конституции с закреплёнными в ней расширенными полномочиями президента и двухпалатным парламентом.
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