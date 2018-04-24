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После длинной рабочей недели россиянам предоставят небольшой Первомайский отпуск
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После длинной рабочей недели россиянам предоставят небольшой Первомайский отпуск 

N24.ru 2 часа назад
Начавшаяся сегодня, 23 апреля, трудовая неделя будет для россиян, работающих по пятидневке, на один день длиннее. По данным Роструда, «лишний» рабочий день переносится с понедельника (30 апреля) на субботу (28 апреля). Зато среда (2 мая) будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году выпал на воскресенье.
Таким образом, после длинной рабочей недели россияне будут отдыхать четыре дня подряд (с 29 апреля по 2 мая).
Между тем, в честь празднования Дня Победы выходным останется только один день — 9 мая, он в этом году приходится на среду и не предполагает никаких переносов..
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