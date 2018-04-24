После длинной рабочей недели россиянам предоставят небольшой Первомайский отпуск

Начавшаяся сегодня, 23 апреля, трудовая неделя будет для россиян, работающих по пятидневке, на один день длиннее. По данным Роструда, «лишний» рабочий день переносится с понедельника (30 апреля) на субботу (28 апреля). Зато среда (2 мая) будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году выпал на воскресенье.

Таким образом, после длинной рабочей недели россияне будут отдыхать четыре дня подряд (с 29 апреля по 2 мая).

Между тем, в честь празднования Дня Победы выходным останется только один день — 9 мая, он в этом году приходится на среду и не предполагает никаких переносов..