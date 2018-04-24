Глава «Татнефтехиминвест-холдинг» назвал главную проблему Татарстана на мировом рынке 

В течение последней пятилетки инвестиции к выручке химической отрасли упали до 9 процентов против прежних 16 процентов. А в сфере производства резины и пластмассы в течение трех лет отношение не превышает 3 процентов. Чтобы основные средства обновлялись эффективно, показатель должен составлять не менее 25 процентов, сказал в ходе заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг» гендиректор Рафинат Яруллин. «В таких условиях сложно конкурировать на мировом уровне», — добавил спикер. В то же время, износ на большинстве предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана составляет более 50 процентов. И показатель растет постоянно.