Названы самые популярные у немецких выпускников компании

Но производители автомобилей стали не самым популярным направлением: 20% молодых людей говорят, что хотели бы пойти в консалтинг. Тем не менее, холдинг BMW занял лидирующую позицию в списке самых привлекательных компаний для студентов экономических специальностей: 11,9% сказали, что хотели бы работать на мюнхенской филиал, сообщает The Local.

BMW оказалось самым популярным предприятием и среди технических специалистов: 16,8% таких выпускников хотели бы получить здесь место.

Audi заняла второе по популярности место в списке для студентов-экономистов, на третьем оказался Daimler. Консалтинговая фирма PwC в целом заняла девятое место, но стала наиболее востребованной в своей отрасли.

Что касается рейтинга технических специальностей — лидирует в списке Audi, далее идут Daimler, Porsche, Bosch, Airbus, Siemens , Volkswagen, Google и Lufthansa.

Студенты, которые приняли участие в опросе, заявили, что особенно ценят сильное руководство в компаниях, где хотят работать. Около 95% респондентов отметили, что лидерство является важным фактором в определении того, куда им пойти. Половина опрошенных хотели бы иметь мотивирующего и организованного босса.