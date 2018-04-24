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Московские застройщики расщедрились на многомиллионные скидки
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Московские застройщики расщедрились на многомиллионные скидки 

dom.lenta.ru 1 час назад
Доля прямых скидок на квартиры, апартаменты и машиноместа в линейке спецпредложений московских застройщиков к началу второго квартала 2018 года составила 49 процентов. Об этом сообщается в материалах компании «Миэль-Новостройки», поступивших 24 апреля в редакцию «Дома».
Размер дисконтов варьируется от 2 до 25-30 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости. В денежном выражении скидки достигают нескольких миллионов рублей. «Денежные скидки самые востребованные у покупателей, поэтому застройщики чаще всего предлагают именно такой вариант бонуса», — комментирует генеральный директор «Миэль-Новостройки» Наталья Шаталина.
Подобная политика застройщиков увеличила долю покупок со стопроцентной оплатой, отмечают в компании: если в среднем их доля обычно не превышает 50 процентов всех сделок по итогам года, то в январе и феврале 2018 года показатель приблизился к 60 процентам.
Согласно ранее опубликованным данным компании «Бон Тон», к началу 2018 года доля проектов со скидками на московском рынке жилой недвижимости достигла 90 процентов. При этом за пять лет доля новостроек со скидками выросла на 55 процентов, а средний размер дисконта — в среднем на 10 процентов.
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