Московские застройщики расщедрились на многомиллионные скидки

Доля прямых скидок на квартиры, апартаменты и машиноместа в линейке спецпредложений московских застройщиков к началу второго квартала 2018 года составила 49 процентов. Об этом сообщается в материалах компании «Миэль-Новостройки», поступивших 24 апреля в редакцию «Дома».

Размер дисконтов варьируется от 2 до 25-30 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости. В денежном выражении скидки достигают нескольких миллионов рублей. «Денежные скидки самые востребованные у покупателей, поэтому застройщики чаще всего предлагают именно такой вариант бонуса», — комментирует генеральный директор «Миэль-Новостройки» Наталья Шаталина

Подобная политика застройщиков увеличила долю покупок со стопроцентной оплатой, отмечают в компании: если в среднем их доля обычно не превышает 50 процентов всех сделок по итогам года, то в январе и феврале 2018 года показатель приблизился к 60 процентам.

Согласно ранее опубликованным данным компании «Бон Тон», к началу 2018 года доля проектов со скидками на московском рынке жилой недвижимости достигла 90 процентов. При этом за пять лет доля новостроек со скидками выросла на 55 процентов, а средний размер дисконта — в среднем на 10 процентов.