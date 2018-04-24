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СМИ: Российские мужчины работают на три часа в неделю больше, чем женщины
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СМИ: Российские мужчины работают на три часа в неделю больше, чем женщины 

RT на русском 1 час назад
Российские мужчины в среднем работают на три часа в неделю больше, чем женщины, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстат.
В целом жители страны трудились в 2017 году по 38,1 часа в неделю. В 2016-м и 2015-м показатель составлял 38 часов.
Мужчины работали по 39,4 часа, женщины — по 36,7 часа.
Также оказалось, что среди мужчин больше всех трудятся женатые (39,5 часа), а среди женщин — разведённые (37,8 часа).
При расчёте фактического количества рабочих часов в неделю специалисты учитывали информацию, касающуюся граждан в возрасте от 15 до 70 лет и старше.
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