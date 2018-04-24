Россияне готовы переехать в Казань из-за работы

В рейтинге регионов, где люди не хотели бы менять город проживания, Татарстан оказался на шестой строчке. Петербуржцы, москвичи, нижегородцы и ярославцы с большим рвением покинут свой регион ради работы, чем казанцы, сообщает одна из рекрутинговых компаний. Наверное, это связано с тем, что казанцы и так живут и работают в привлекательном для переезда регионе.

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