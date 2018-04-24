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Глава ВЦИОМ рассказал, что россияне считают достойной жизнью
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Глава ВЦИОМ рассказал, что россияне считают достойной жизнью 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, выступая на секции «Борьба с социальным неравенством — роль региональной экономики» в рамках форума «Сообщество», рассказал, что россияне считают достойной жизнью.
«У нормальной семьи не должно быть проблем с приобретением продуктов, одежды и недорогой бытовой техники. Это такой базовый уровень, социальная норма», — считает Валерий Федоров.
«Достойная жизнь подразумевает возможность не сразу, не за наличные, приобрести собственное жилье. Через ипотеку, через какие-то специальные программы или через какие — то другие механизмы, Но эта возможность должна быть реальной», — назвал глава ВЦИОМ первую составляющую.
«Автомобиль — это тоже база, — продолжил Валерий Федоров. — Конечно, молодежь сегодня демонстрирует отход от этого элемента общего потребления, у нее снижается желание иметь автомобиль. Но в целом без автомобиля достойной жизни люди сегодня себе уже почти не представляют».
«Конечно, медицина — доступ к качественным медицинским услугам, либо бесплатным, либо недорогим», — назвал глава ВЦИОМ еще одну составляющую.
«Достойная жизнь — это обязательно семейная, — заметил Валерий Федоров. — Соответственно, уровень доходов должен позволять содержать не только себя любимого, но в том числе и ребенка, и лучше не одного».
«Образование. Все мы понимаем, что без хорошего образования будущего у наших детей нет, поэтому в понятие достойной жизни включается доступ к качественному образованию», — продолжил глава ВЦИОМ семейную тему.
«Накопления. У человека должна быть возможность не тратить все, что он зарабатывает, а что-то откладывать. Сегодня такой возможности значительная часть наших соотечественников лишена», — констатировал Валерий Федоров.
«Ну и, конечно, все это требует иметь хорошую работу, — резюмировал руководитель ВЦИОМ, — Не помогать себе на приусадебном участке, выращивая клубнику, а работать на основном месте работы и там получать достойную зарплату. Так, если коротко, выглядит достойная жизнь в представлении наших людей».
Валерий Федоров также отметил, что россияне сегодня хотят не равенство имущества, «которое очень долго было идеалом нашего достаточно бедного общества, а равенство возможностей, в частности в получении высокооплачиваемой работы и в карьерном продвижении.
По словам руководителя ВЦИОМ, россияне сегодня также хотят равенства не только в уровне, но и в качестве жизни независимо от места жительства, а также равенство в судебной защите. „Этого равенства сегодня люди не чувствуют, — заметил Валерий Федоров. — Есть претензии к работе судебной системе и ко всей системе правоохранительных органов. Люди считают, что суды работают на богатых, на власть имущих и на самих судейских, а не на всех нас“.
В перечне раздражителей Валерий Федоров перечислил открытое игнорирование норм и принципов представителями „золотой“ молодежи, несправедливое распределение плодов труда и коррупцию. „Это то, что постоянно находится в фокусе нашего внимания и мешает нам верить в справедливость, спокойно жить и работать“, — пояснил он.
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