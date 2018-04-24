У жителя Карелии на границе с Финляндией отобрали печень

Также россиянин вез без необходимых документов фарш и мясо птицы из Европы.

В пункте пропуска «Люття» остановили жителя Костомукши, который возвращался из Финляндии . В сумке россиянина обнаружили продукты, которые он перевозил без разрешения Россельхознадзора и ветеринарного сертификата страны-отправителя. Житель Карелии пояснил, что не знаком с законодательством РФ о запрещенных к ввозу товарах.

По данным Россельхознадзора, у россиянина было обнаружено 800 г мяса птицы без термической обработки, две упаковки фарша весом 1кг 400 граммов, 850 г говяжьей печени, завернутой в бумагу и полиэтиленовый пакет. По словам владельца продуктов, какая-либо информация и маркировка завода-изготовителя отсутствовала.

Мясную продукцию через границу не пропустили, ее пришлось вернуть в Суоми. Также нарушителю придется заплатить штраф в 500 рублей.