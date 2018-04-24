Ещё
У жителя Карелии на границе с Финляндией отобрали печень
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У жителя Карелии на границе с Финляндией отобрали печень 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Также россиянин вез без необходимых документов фарш и мясо птицы из Европы.
В пункте пропуска «Люття» остановили жителя Костомукши, который возвращался из Финляндии. В сумке россиянина обнаружили продукты, которые он перевозил без разрешения Россельхознадзора и ветеринарного сертификата страны-отправителя. Житель Карелии пояснил, что не знаком с законодательством РФ о запрещенных к ввозу товарах.
По данным Россельхознадзора, у россиянина было обнаружено 800 г мяса птицы без термической обработки, две упаковки фарша весом 1кг 400 граммов, 850 г говяжьей печени, завернутой в бумагу и полиэтиленовый пакет. По словам владельца продуктов, какая-либо информация и маркировка завода-изготовителя отсутствовала.
Мясную продукцию через границу не пропустили, ее пришлось вернуть в Суоми. Также нарушителю придется заплатить штраф в 500 рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
ВЦИОМ: большинство россиян недовольны ремейками на советские фильмы Темп заболеваемости ВИЧ снизился в России до 2% Минздрав намерен приобщить к здоровому образу жизни половину россиян
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах135
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой192
Скончался Геннадий Леонов9
Украина объявила России речную блокаду209
Зачем Понаровская вернулась в Россию34
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение