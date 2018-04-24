Врачи обязаны отвечать за качество лечения — опрос

Еще 60% граждан РФ считают, что число обращений и количество жалоб пациентов должны учитываться при принятии решений о финансировании государственных медучреждений.

Такие данные получил ВЦИОМ по результатам исследования, посвященного теме функционирования обязательного медицинского страхования. Опрос был проведен 11 апреля 2018 года по телефону среди одной тысячи россиян старше 18 лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» : «Россияне высказались за введение ответственности врача за качество лечения».

Вопрос ответственности медиков за лечение пациентов актуален и для Новосибирска . 20 апреля в больнице СО РАН в Академгородке скончалась вовремя родов многодетная мать Екатерина У. Без мамы остались четверо детей — 16, шести, пяти лет и новорожденный мальчик.

13 марта в Новосибирске умерла 33-летняя женщина и ее новорожденный ребенок в одном из родильных отделений больницы Заельцовского района.