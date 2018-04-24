Россияне смогут принять участие в переписи населения через портал Госуслуги

Об этом сообщили в пресс-службе пробной переписи населения, передаёт ТАСС.

«В ходе пробной переписи населения 2018 года предстоит отработать принципиально новый для России способ сбора статистической информации о населении — самостоятельное заполнение гражданами переписных листов через Интернет на Едином портале государственных услуг», — сообщили в пресс-службе.

Ожидается, что использование интернет-сервиса Госуслуги поможет сократить расходы на перепись населения — как на первичный сбор сведений, так и на их последующую обработку.

«С 1 по 10 октября любой житель России, имеющий подтверждённую учётную запись на портале Gosuslugi.ru, сможет … самостоятельно заполнить электронный переписной лист», — добавили в пресс-центре.