Мордовия вошла в топ-8 регионов РФ с высокой экономической активностью 

Об этом говорят итоги исследования, опубликованного Центром развития Высшей школы экономики (ВШЭ).
Специалисты Центра составили сводный индекс региональной экономической активности в феврале этого года. Эксперты оценили динамику в промышленности, строительстве, розничной и оптовой торговле, а также сфере оказания платных услуг населению. Во всех этих секторах республика демонстрирует уверенный рост.
Помимо Мордовии, в группу лидеров со 100-процентными показателями также вошли Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чувашия, Бурятия, Тюменская и Новосибирская области и Еврейская автономная область. Средний процент экономической активности по России составил чуть выше 65 процентов.
— В первом квартале этого года индекс промышленного производства превысил 115 процентов. Это один из лучших показателей в стране. Сегодня нам необходимо добиться прироста валового регионального продукта и промышленного производства, превышающего среднероссийские показатели как минимум в два раза, — заявил по этому поводу глава РМ Владимир Волков.