Мордовия вошла в топ-8 регионов РФ с высокой экономической активностью

Об этом говорят итоги исследования, опубликованного Центром развития Высшей школы экономики (ВШЭ).

Специалисты Центра составили сводный индекс региональной экономической активности в феврале этого года. Эксперты оценили динамику в промышленности, строительстве, розничной и оптовой торговле, а также сфере оказания платных услуг населению. Во всех этих секторах республика демонстрирует уверенный рост.