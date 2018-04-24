Какова средняя продолжительность жизни в России?

По данным 2017 года, средняя продолжительность жизни в России для мужчин составляет 66,5 лет, а для женщин — 77 лет.

При этом, всего в нашей стране, по данным Пенсионного фонда РФ, 100-летних граждан и тем, кому более века, уже проживает более 15,7 тысяч человек. Это почти на тысячу человек больше, чем в прошлом году.

Пожилых людей, которым исполнилось 80 лет и старше, на сегодняшний день в Новосибирской области уже более 92,6 тысяч. Только за последний год их число выросло на семь процентов. Напомним, что после 80 лет россияне получают повышенную пенсию. Повышение происходит за счет увеличения в два раза фиксированной выплаты. Общеустановленная фиксированная выплата составляет 4 982,90 руб., а при достижении 80 лет — 9 965,80 руб. Перерасчет производится специалистами ПФР автоматически.