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Какова средняя продолжительность жизни в России?
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Какова средняя продолжительность жизни в России? 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
По данным 2017 года, средняя продолжительность жизни в России для мужчин составляет 66,5 лет, а для женщин — 77 лет.
При этом, всего в нашей стране, по данным Пенсионного фонда РФ, 100-летних граждан и тем, кому более века, уже проживает более 15,7 тысяч человек. Это почти на тысячу человек больше, чем в прошлом году.
Всемирная организация здравоохранения официально признаёт долгожителями граждан, достигших возраста 90 лет и старше. «В Новосибирской области сейчас проживает 150 человек, возраст которых более века, — сообщила руководитель группы по взаимодействию СМИ отделения ПФР по Новосибирской области Татьяна Понедельникова. — Три четверти из них — это женщины. Самым же старейшим сибирякам исполнилось по 106 лет».
Пожилых людей, которым исполнилось 80 лет и старше, на сегодняшний день в Новосибирской области уже более 92,6 тысяч. Только за последний год их число выросло на семь процентов. Напомним, что после 80 лет россияне получают повышенную пенсию. Повышение происходит за счет увеличения в два раза фиксированной выплаты. Общеустановленная фиксированная выплата составляет 4 982,90 руб., а при достижении 80 лет — 9 965,80 руб. Перерасчет производится специалистами ПФР автоматически.
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