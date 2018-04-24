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У россиян стало больше свободных денег
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У россиян стало больше свободных денег 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
У жителей России в марте этого года в распоряжении оказалось больше свободных денег — более 20 тысяч рублей, сообщает Газета.ru.
Также на рекордно высоком уровне остается средний объем «свободных средств». По итогам первого квартала года он составил 19,5 тысяч рублей. В материале поясняется, что индекс свободных денег рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств в «Ромире» определяют на основе собственных расчетов и данных Росстата.
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