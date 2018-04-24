Ещё
Обеспокоенность россиян коррупцией стала максимальной за 15 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обеспокоенность россиян коррупцией стала максимальной за 15 лет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Россияне стали больше переживать из-за коррупции, расслоения общества, недоступности образования и медицинского обслуживания, выяснили социологи «Левада-центра».
Обеспокоенность коррупцией достигла максимум за все 15 лет исследований центра: 38 процентов респондентов назвали эту проблему наиболее острой. Год назад так ответили 28 процентов опрошенных.
Каждый третий участник опроса отметил, что переживает из-за кризиса в экономике и резкого расслоения на богатых и бедных, каждый четвертый — из-за платной медицины и недоступного образования.
Больше всего россиян традиционно волнуют проблемы, связанные с материальным благосостоянием. 47 процентов респондентов беспокоятся из-за бедности, 40 процентов — из-за безработицы. Самые большие опасения у опрошенных были по поводу возможного роста цен — так ответили 63 процента респондентов. По сравнению с предыдущими годами этот показатель значительно снизился, например, в начале 2017 года он был 69 процентов, в 2016-м — 77 процентов, а в 2015-м — 82 процента.
В исследовании «Левада-центра» приняли участие 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Опрос проводился в период с 19 по 23 января 2018 года на дому у респондента методом личного интервью.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня67
Хмеймим атаковали дроны76
Российские дипломаты покидают Сиэтл104
«Газпром» готов «добить Украину»304
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ488
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Европа
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение