Костромастат назвал средний размер заплаты в области

В феврале этого года среднемесячная номинальная зарплата в костромских организациях составила 26 тысяч 823 рубля. По сравнению с февралем прошлого года она увеличилась на 11, 9 процента, сообщает Костромастат.

Реальный размер зарплаты увеличился на 9,7 процента, в среднем по Костромской области она обеспечивала 2,7 прожиточного минимума трудоспособного населения.

Больше всего зарплата была в организациях, которые осуществляют деятельность по предоставлению финансовых услуг (в 2,7 раза выше среднеобластного уровня), осуществляют операции с недвижимым имуществом (в 1,8 раза). Лучше многих зарабатывают в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии (в 1,6 раза выше среднеобластного уровня).

Ниже среднеобластного уровня средняя начисленная заработная плата работников организаций почтовой связи (51% к среднеобластному уровню); работников предприятий, осуществляющих строительство зданий (54%); организаций розничной торговли (55%); предприятий по производству одежды (64%); предприятий сельского хозяйства (70% к среднеобластному уровню).

По данным Костромастата, в организациях области трудится 181 тысяча 800 человек. Более 130 тысяч человек работают в организациях, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства. Большинство работников заняты в обрабатывающих производствах — 22 процента, образовании — 12 процентов, деятельности в области здравоохранения и социальных услуг — 11 процентов, торговле — 10 процентов, транспортировке и хранении — 6 процентов, обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 5 процентов, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 4 процента, строительстве — 2 процента.

С января по март 2018 года в службу занятости обратились 3 тысячи 400 человек, чтобы найти подходящую работу. 1 тысяча 200 человек получили статус безработных. 1 тысяча 700 человек смогли найти подходящую работу, среди них 500 человек — бывшие безработные.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6 процента.