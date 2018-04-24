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Женатых мужчин признали самыми трудолюбивыми
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Женатых мужчин признали самыми трудолюбивыми 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Российские мужчины работают в среднем на три часа в неделю больше, чем женщины. Среди них наиболее трудолюбивыми оказались женатые, а среди представительниц прекрасного пола — разведенные личности. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
По мнению специалистов, ситуацию легко объяснить стереотипами, которые сформировались и до сих пор существуют в обществе. Так, женщина традиционно ухаживает за домом и растит детей, а мужчины ответственны за доход.
Последние стремятся больше зарабатывать и тратят на работу больше времени. Если речь идет об одиноких женщинах, то работа позволяет им почувствовать свою жизнь более осмысленной.
Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков полагает, что существует и обратная взаимосвязь.
Семейный статус влияет на отношение к работе, но у женщины, предпочитающей работу домашнему времяпрепровождению, подавляются функции, связанные с материнством и другими женскими радостями
— Александр Щербаков.
Работа, отметил профессор, может послужить и причиной разрыва семейных отношений. Когда женщина мало внимания уделяет дому, ее партнер может почувствовать себя обманутым, и начнутся конфликты.
Если же мужчина неспособен обеспечить семью, скорее всего, он принесет своей спутнице жизни лишь разочарование.
Ко всему прочему, женатые мужчины больше проводят времени в офисе, чтобы избежать выполнения обязанностей по дому. Замужние женщины, добавила председатель общественного совета при Минтруде РФ Елена Тополева-Солдунова, выполняют меньший объем работы, потому что вынуждены совмещать ее с домашним хозяйством. Особенно это касается молодых матерей.
«Женщины с маленькими детьми сталкиваются со скрытой дискриминацией со стороны работодателей. Ведь дети могут болеть, может быть ситуация, когда за ними некому присмотреть, — напомнила эксперт.
В минувшем году россияне в среднем трудились по 38,1 часа в неделю. Этот показатель ненамного больше, чем в предыдущие годы.
Ранее ВЦИОМ выяснил, от каких условий, по мнению россиян, должна зависеть заработная плата врачей. Большинство участников проведенного опроса отметили как показатель качество предоставляемых ими услуг.
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