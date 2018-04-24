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Мужчины в России работают больше, чем женщины
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Мужчины в России работают больше, чем женщины 

Свободная пресса 3 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
По данным Росстата, мужчины работают на три часа в неделю больше, чем женщины.
Как сообщает «ФАН», в минувшем году рабочий день мужчин составлял 39,4 часа, а у женщин — 36,7 часа, причем, женатые мужчины трудились больше холостых.
У женщин складывается обратная картина — дольше всех работают разведенные, а семейные уходят с работы быстрее.
По словам профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александра Щербакова, такое положение вещей связано с тем, что у женатых мужчин больше потребностей, чем у холостых. А одинокие женщины на работе чувствуют себя более востребованными, чем дома.
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