Мужчины в России работают больше, чем женщины

По данным Росстата, мужчины работают на три часа в неделю больше, чем женщины.

Как сообщает «ФАН», в минувшем году рабочий день мужчин составлял 39,4 часа, а у женщин — 36,7 часа, причем, женатые мужчины трудились больше холостых.

У женщин складывается обратная картина — дольше всех работают разведенные, а семейные уходят с работы быстрее.

По словам профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александра Щербакова, такое положение вещей связано с тем, что у женатых мужчин больше потребностей, чем у холостых. А одинокие женщины на работе чувствуют себя более востребованными, чем дома.

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