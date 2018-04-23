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Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для счастья
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Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для счастья 

Москва24 35 минут назад
Фото: Москва24
Не менее 159 тысяч рублей в месяц желают получать россияне, чтобы чувствовать себя счастливыми. Запросы граждан в этом году оказались ниже, чем в прошлом, на 14 процентов.
Суммы также зависят от городов и регионов, сообщают «Дни.ру». Для москвичей это 212 тысяч рублей, для петербуржцев — 166 тысяч. Представления о бедности у жителей двух столиц одинаковые: порогом они считают доход менее 22 тысяч рублей в месяц.
А богатство в этих городах определяют по-разному. По мнению москвичей, богатый человек зарабатывает около 566 тысяч рублей, а в Петербурге отсчет богатства начинается с 511 тысяч.
В других российских регионах бедными называют людей с доходами ниже 18 тысяч, а богачами — людей с заработком более 447 тысяч рублей. Для «нормальной жизни» в большом городе среднестатистической семье из трех человек необходимо порядка 91 тысячи рублей в месяц. В городах с населением менее 100 тысяч такой семье достаточно 75 тысяч рублей, а в селах согласны — 61 тысячи.
Социологи исследовательского холдинга «Ромир» в начале апреля рассказали, что средней российской семье из трех человек нужен ежемесячный доход в 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни. Как и в последующем опросе, результаты зависели и от города: жителям крупных требовались большие суммы.
Соцпрос Фонда общественного мнения 2017 года свидетельствовал о том, что россиянам для счастья нужна зарплата в 50 тысяч рублей в месяц. А чтобы считаться богатым, необходимо ежемесячно получать в среднем 100 тысяч рублей.
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