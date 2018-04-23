Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для счастья

Не менее 159 тысяч рублей в месяц желают получать россияне, чтобы чувствовать себя счастливыми. Запросы граждан в этом году оказались ниже, чем в прошлом, на 14 процентов.

Суммы также зависят от городов и регионов, сообщают «Дни.ру». Для москвичей это 212 тысяч рублей, для петербуржцев — 166 тысяч. Представления о бедности у жителей двух столиц одинаковые: порогом они считают доход менее 22 тысяч рублей в месяц.

А богатство в этих городах определяют по-разному. По мнению москвичей, богатый человек зарабатывает около 566 тысяч рублей, а в Петербурге отсчет богатства начинается с 511 тысяч.

В других российских регионах бедными называют людей с доходами ниже 18 тысяч, а богачами — людей с заработком более 447 тысяч рублей. Для «нормальной жизни» в большом городе среднестатистической семье из трех человек необходимо порядка 91 тысячи рублей в месяц. В городах с населением менее 100 тысяч такой семье достаточно 75 тысяч рублей, а в селах согласны — 61 тысячи.

Социологи исследовательского холдинга «Ромир» в начале апреля рассказали, что средней российской семье из трех человек нужен ежемесячный доход в 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни. Как и в последующем опросе, результаты зависели и от города: жителям крупных требовались большие суммы.