Роструд напомнил россиянам о шестидневной рабочей неделе

Выходные, которые начнутся в воскресенье, 29 апреля, продлятся до среды.

— Рабочая неделя будет шестидневной — с понедельника по субботу. Это связано с тем, что выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля, — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в субботу рабочий день будет сокращен на один час. Выходные, которые начнутся в воскресенье, 29 апреля, продлятся до среды.

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