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Роструд напомнил россиянам о шестидневной рабочей неделе
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Роструд напомнил россиянам о шестидневной рабочей неделе 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Выходные, которые начнутся в воскресенье, 29 апреля, продлятся до среды.
Федеральная служба по труду и занятости России напомнила россиянам, что большинству из них придется работать шесть дней вместо пяти.
— Рабочая неделя будет шестидневной — с понедельника по субботу. Это связано с тем, что выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля, — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в субботу рабочий день будет сокращен на один час. Выходные, которые начнутся в воскресенье, 29 апреля, продлятся до среды.
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