Депутат Госдумы Алексей Куринный против переименования площади Ленина в Ульяновске

«Мое мнение резко отрицательное. Хотя я понимаю, что без губернатора не могло пройти такое решение. Никто никаких горожан не спрашивал, никаких опросов не проводил. Уже после принятия решения созвали карманную социологическую службу, которая 200 человек в торговом центре опросила. Чуть более 50 якобы поддержали, хотя это не так. Независимые опросы уже прошли. Почти 80% категорически против переименования этой площади», — поясняет он.

По словам депутата ГД РФ, имя площади неразрывно связано с именем города. «Если говорить о действии наших властей, то они абсолютно неграмотные и ведут к противостоянию общественному. Уже привели. Стравили представителей церкви с левыми силами политическими. На этом фоне власть что-то пытается получить или что-то выиграть. Что? Не совсем я понимаю это. Кроме противостояния гражданского они ничего не получат», — заключил депутат ГД РФ от Ульяновской области Алексей Куринный.

Напомним, в начале недели стало известно, что в Ульяновске планируется вернуть площади имени Ленина историческое название — Соборная. Глава города Сергей Панчин уже подписал данное постановление.

Также в планах городских властей восстановить на площади Свято-Троицкий собор. Он был снесен в 30-е годы XX века.

Фото: st.politpros.com