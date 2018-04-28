Ещё
Депутат Госдумы Алексей Куринный против переименования площади Ленина в Ульяновске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Госдумы Алексей Куринный против переименования площади Ленина в Ульяновске 

РИА «ФедералПресс» 28 апреля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутат ГД РФ от Ульяновской области Алексей Куринный сообщил «ФедералПресс», что считает возвращение площади им. Ленина исторического названия — Соборная — «несвоевременной и откровенно глупой инициативой городской администрации».
«Мое мнение резко отрицательное. Хотя я понимаю, что без губернатора не могло пройти такое решение. Никто никаких горожан не спрашивал, никаких опросов не проводил. Уже после принятия решения созвали карманную социологическую службу, которая 200 человек в торговом центре опросила. Чуть более 50 якобы поддержали, хотя это не так. Независимые опросы уже прошли. Почти 80% категорически против переименования этой площади», — поясняет он.
По словам депутата ГД РФ, имя площади неразрывно связано с именем города. «Если говорить о действии наших властей, то они абсолютно неграмотные и ведут к противостоянию общественному. Уже привели. Стравили представителей церкви с левыми силами политическими. На этом фоне власть что-то пытается получить или что-то выиграть. Что? Не совсем я понимаю это. Кроме противостояния гражданского они ничего не получат», — заключил депутат ГД РФ от Ульяновской области Алексей Куринный.
Напомним, в начале недели стало известно, что в Ульяновске планируется вернуть площади имени Ленина историческое название — Соборная. Глава города Сергей Панчин уже подписал данное постановление.
Также в планах городских властей восстановить на площади Свято-Троицкий собор. Он был снесен в 30-е годы XX века.
Фото: st.politpros.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Россия опередила США и Европу в рейтинге эффективности правительств Глава ВЦИОМ рассказал, что россияне считают достойной жизнью Мордовия вошла в число наиболее успешных регионов РФ по индексу экономической активности
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе474
Немецкие летчики массово увольняются из-за России528
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке196
В семье Диброва произошло несчастье43
В США зафиксировали загадочный феномен14
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение