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Минздрав намерен приобщить к здоровому образу жизни половину россиян
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Минздрав намерен приобщить к здоровому образу жизни половину россиян 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ведомство планирует достигнуть такой показатель к 2025 году.
Как сообщают «Известия», министерство здравоохранения намерено приучить 60% россиян к здоровому образу жизни к 2025 году.
Нам нужно к 2025 году увеличить долю граждан, приверженных к здоровому образу жизни, до 60%, занимающихся систематически физкультурой и спортом — до 45%, сейчас мы имеем 34%. Одновременно снизить потребление табака среди взрослого населения до 27%, алкоголя на душу населения — до 8 литров в год,
— отметила глава ведомства Вероника Скворцова.
По словам Скворцовой, достичь этих показателей в сжатые сроки непросто, но без решения поставленных вопросов нельзя серьезно изменить состояние здоровья населения и уровень продолжительности жизни.
По материалам: ptzgovorit.ru
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