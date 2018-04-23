Минздрав намерен приобщить к здоровому образу жизни половину россиян

Ведомство планирует достигнуть такой показатель к 2025 году.

Как сообщают «Известия», министерство здравоохранения намерено приучить 60% россиян к здоровому образу жизни к 2025 году.

Нам нужно к 2025 году увеличить долю граждан, приверженных к здоровому образу жизни, до 60%, занимающихся систематически физкультурой и спортом — до 45%, сейчас мы имеем 34%. Одновременно снизить потребление табака среди взрослого населения до 27%, алкоголя на душу населения — до 8 литров в год,

По словам Скворцовой, достичь этих показателей в сжатые сроки непросто, но без решения поставленных вопросов нельзя серьезно изменить состояние здоровья населения и уровень продолжительности жизни.