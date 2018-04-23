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Россияне пожелали усилить контроль за медициной
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Россияне пожелали усилить контроль за медициной 

360tv.ru 2 часа назад
75% опрошенных россиян заявил, что следует усилить контроль за медицинской сферой. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
60% опрошенных граждан заявили, что финансирование больниц должно зависеть от количества жалоб пациентов. 30% респондентов уверены, что финансировать медучреждения нужно в зависимости от качества услуг. 43% граждан отметили, что формировать зарплату врача нужно в соответствии с качеством его работы.
По мнению россиян, качество медицинских услуг может улучшится после введения контроля за профессионализмом врачей, а также после введения персональной ответственности руководства больниц и поликлиник за качество лечения.
Руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию обязательного медицинского страхования Александр Трошин уверен, что желание граждан контролировать медицинские услуги указывает на то, что население недовольно деятельностью этой сферы.
Потребитель услуг хочет видеть себя в качестве цели и критерия качества социальной политики, иметь мобильность и хорошую защищенность, оперировать страховыми инструментами
— Александр Трошин.
Ранее стало известно о желании 40% россиян ввести зависимость зарплаты врачей от качества их услуг. Другими словами, чтобы врач, который хорошо выполняет свои обязанности, получал больше. А халатно относящийся к работе медик — меньше.
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