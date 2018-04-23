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Почти половина европейцев усомнились в справедливой политике стран ЕС
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Почти половина европейцев усомнились в справедливой политике стран ЕС 

РИА Новости 2 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Меньше половины граждан ЕС считают глобализацию положительным явлением, больше трети не приветствуют миграцию, а почти половина опрошенных сомневается в том, что политические решения в их странах применяются вне зависимости от социального статуса и связей людей, свидетельствует проведенное в ЕС исследование «Евробарометр».
Соцопрос, результаты которого были в понедельник обнародованы Еврокомиссией, показал, что большинство европейцев считают в целом жизнь справедливой, но высказывают беспокойство из-за проблем с имущественным неравенством и вопросов справедливого применения политических решений.
"В целом, 47% европейцев считают, что глобализация — это хорошо, 21% с этим не согласны. 39% считают, что миграция в их страну — это хорошо, 33% — нет", — говорится в сообщении Еврокомиссии, в которой представлены итоги исследования. Более половины опрошенных считают, что люди имеют равные возможности для развития (58%). Однако эта цифра скрывает существенные региональные различия: 81% — в Дании, но только 18% — в Греции.
Респонденты менее оптимистичны, если смотреть на конкретные сферы: только 39% уверены, что справедливость всегда преобладает над несправедливостью. И только 32% респондентов согласны с тем, что политические решения последовательно применяются ко всем гражданам вне зависимости от их статуса, благосостояния и связей, а 48% с этим утверждением не согласны.
Подавляющее большинство считает, что разница в доходах слишком велика (84%). Во всех странах, за исключением Дании, более 60% согласны с тем, что правительства должны принимать меры по сокращению имущественного расслоения. При этом менее половины респондентов (46%) считают, что возможности для личностного развития стали более справедливыми по сравнению с ситуацией 30 лет назад.
Исследование проведено в 2017 году, в нем приняли участие свыше 28 тысяч человек в 28 странах ЕС.
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