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Омичам рассказали, как будут работать поликлиники на майские праздники
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Омичам рассказали, как будут работать поликлиники на майские праздники 

АиФ-Омск 42 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
С 29 апреля по 2 мая 2018 года омские поликлиники будут работать в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На майские праздники омичи смогут попасть на приём к врачу, потому что больницы будут работать в штатном режиме. Также жители региона смогут вызвать врача на дом. Приём вызовов в регистратуре будет осуществляться с 9.00 до 14.00, а обслуживание пациентов на дому с 9.00 до 15.30.
«Бригады скорой медицинской помощи готовы к работе в праздничные и выходные дни, укомплектованы медикаментами и расходным материалом в полном объёме», — уточнили в пресс-службе правительства.
Добавим, что омичи также смогут вызвать неотложную стоматологическую помощь взрослым и детям.
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