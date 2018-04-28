Омичам рассказали, как будут работать поликлиники на майские праздники

С 29 апреля по 2 мая 2018 года омские поликлиники будут работать в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На майские праздники омичи смогут попасть на приём к врачу, потому что больницы будут работать в штатном режиме. Также жители региона смогут вызвать врача на дом. Приём вызовов в регистратуре будет осуществляться с 9.00 до 14.00, а обслуживание пациентов на дому с 9.00 до 15.30.

«Бригады скорой медицинской помощи готовы к работе в праздничные и выходные дни, укомплектованы медикаментами и расходным материалом в полном объёме», — уточнили в пресс-службе правительства.

Добавим, что омичи также смогут вызвать неотложную стоматологическую помощь взрослым и детям.