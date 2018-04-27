Ещё
График работы красноярских поликлиник в майские праздники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

График работы красноярских поликлиник в майские праздники 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В региональном министерстве здравоохранения рассказали, как будут работать красноярские поликлиники в период майских праздников.
Так, 30 апреля с 8 часов утра и до 16.00 пациенты поликлиник смогут попасть на прием к участковому терапевту, хирургу, педиатру, акушеру-гинекологу (в женской консультации, акушерско — гинекологическом кабинете), стоматологу, также будет организована работа процедурного и перевязочного кабинетов.
Без перебоев в праздники будет осуществляться обслуживание вызовов на дому и выписка льготных лекарств. В обычном круглосуточном режиме будут работать стационары, травмпункты, служба скорой медицинской помощи. Вызов скорой помощи со стационарного телефона 03, 103 или 112. При возникновении неотложных состояний, можно обращаться за консультацией к врачам — консультантам скорой медицинской помощи по телефону 299-24-24.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярском крае четвертую неделю растут цены на топливо Красноярцев ждёт шестидневная рабочая неделя перед длинными выходными По пути к ветеранам. Автопробег «Поздравь ветерана с Победой!» стартовал
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1691
В США предрекли смерть морской авиации России316
Госдеп составил список послушных стран266
Ким Чен Ын назвал цель переговоров с Южной Кореей74
Бузова опешила от хамства Распутиной49
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение