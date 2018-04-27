График работы красноярских поликлиник в майские праздники

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, как будут работать красноярские поликлиники в период майских праздников.

Так, 30 апреля с 8 часов утра и до 16.00 пациенты поликлиник смогут попасть на прием к участковому терапевту, хирургу, педиатру, акушеру-гинекологу (в женской консультации, акушерско — гинекологическом кабинете), стоматологу, также будет организована работа процедурного и перевязочного кабинетов.

Без перебоев в праздники будет осуществляться обслуживание вызовов на дому и выписка льготных лекарств. В обычном круглосуточном режиме будут работать стационары, травмпункты, служба скорой медицинской помощи. Вызов скорой помощи со стационарного телефона 03, 103 или 112. При возникновении неотложных состояний, можно обращаться за консультацией к врачам — консультантам скорой медицинской помощи по телефону 299-24-24.