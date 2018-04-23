Исследование: россияне больше всех верят в то, что мир един, а японцы — меньше всех

Исследовательская компания Ipsos MORI провела онлайн-опрос 19 тысяч респондентов в 27 странах мира, изучая уровень социальной напряженности. Результаты

исследования

показали, что 75% респондентов согласны с тем, что их общество разделено, при этом треть полагает, что «очень разделено». Главной причиной социальной разделенности во всех странах люди называли политику. При этом самыми разделенными ощущают себя европейцы.

66% опрошенных европейцев считают, что в их странах сегодня существует больше социальных разногласий, чем 10 лет назад, а 47% респондентов полагают, что их окружение стали менее толерантными, передает

— Россияне и сербы больше всех верят в общемировое единство

В Британии главной причиной разногласий в обществе стали проблемы взаимоотношений между местными и переселенцами — на это указала половину респондентов. Затем следуют религия (47%), этническая принадлежность (41%) и политические взгляды (40%). Респонденты в Германии и Франции тоже чаще всего называли главной причиной расслоения в обществе разногласия между иммигрантами и родившимися в стране.

"Напряженность, основанная на классовой принадлежности или доходах, по-прежнему существует. В Британии, например, порядка трети опрошенных ощущают напряженность между богатыми и бедными, а в Венгрии велик процент тех, кто видит, что напряженность между богатыми и бедными выше, чем по отношению к иммигрантам", — поясняет социолог Гленн Готтфрид из Ipsos MORI.

В то же время, по его мнению, разделение в Европе может быть отражением политического климата, где произошел сдвиг общества вправо, к более консервативным политическим взглядам.

Бразилии, Мексике, Чили и В ходе опроса в странах Латинской Америки ( Аргентине Перу ) 75% респондентов тоже сообщили, что ощущают большие расхождения во взглядах. В основном — в политических вопросах, но также ими остро ощущается расслоение между богатыми и бедными.

Ощущение общественной напряженности на самом высоком уровне в Аргентине: там 92% респондентов сказали, что их страна «очень» или «весьма» разделена, и почти 40% высказали предположение, что ситуация за последние 10 лет ухудшилась.

Тем не менее ситуация в Латинской Америке все же немного оптимистичнее, чем в Европе. По ощущениям 68% европейских респондентов, расхождения во взглядах местных жителей за 10 лет лишь усилились. В странах Латинской Америки эта цифра оказалась ниже — 59%.

К счастью, точек соприкосновения тоже хватает

Опрос выявил и положительные тенденции. Две трети опрошенных согласились с тем, что люди по всему миру имеют между собой больше общих точек соприкосновения, чем расхождений. «Лишь небольшое число людей полагают, что смешение людей разного происхождения и разных культур или взглядов создает конфликт», — отметил Гленн Готтфрид.

Треть опрошенных сказали, что общение подобного рода может порой привести к недоразумениям, однако они легко преодолимы, а 40% считают, что это на самом деле ведет к лучшему пониманию друг друга и уважению.

Около 74% канадцев сказали, что их общество очень или достаточно толерантно по отношению к людям иного происхождения или взглядов. За ними следуют китайцы — 65% и малайцы — 64%.

Россияне и сербы больше всех верят в общемировое единство

Что касается России (было опрошено около 1000 человек), то здесь 56% респондентов считают, что за 10 лет общество стало более разделено (15% — что менее). При этом в РФ острее всего воспринимается дистанция между богатыми и бедными — на нее указали 65% респондентов (столько же — в Китае ). 35% указали на разногласия между местными и приезжими. На разделение по политическим взглядам указали лишь 27% опрошенных россиян.

При этом россияне больше всех в мире верят в то, что несмотря на все разгноласия, общего у людей больше — в этом верят 81% россиян. Такой же высокий показатель только у Сербии.