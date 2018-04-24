Каждый пятый россиянин не особо следит за здоровьем

Помимо персональной ответственности положительно на качестве медуслуг, по мнению опрошенных, скажется усиление контроля за профессиональным уровнем врачей (42%). Квалификация специалистов при этом является вторым по значимости вопросом в современной отечественной медицине — так ответили 50% респондентов. Лидирует же вопрос оснащенности поликлиник современным оборудованием (57%). 75% заявили о необходимости дополнительного контроля работы медицинских учреждений со стороны независимой от медицинского сообщества структуры — например, страховых компаний.

Вместе с тем, хотя 80% россиян и осознают необходимость следить за своим здоровьем, тщательно это делают лишь 12% граждан. Стараются, но не всегда получается — 68%, а 19% уделяют своему здоровью мало внимания.

Здорового образа жизни придерживается также далеко не каждый: 46% занимаются физкультурой реже одного раза в неделю или не занимаются совсем, 43% и 41% соответственно мало спят или не находят времени на отдых, 32% россиян мало следят за своим питанием.