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Каждый пятый россиянин не особо следит за здоровьем
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Каждый пятый россиянин не особо следит за здоровьем 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Ввести персональную ответственность руководителей медучреждений за качество лечения считают необходимым 41% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает "Уралинформбюро".
Помимо персональной ответственности положительно на качестве медуслуг, по мнению опрошенных, скажется усиление контроля за профессиональным уровнем врачей (42%). Квалификация специалистов при этом является вторым по значимости вопросом в современной отечественной медицине — так ответили 50% респондентов. Лидирует же вопрос оснащенности поликлиник современным оборудованием (57%). 75% заявили о необходимости дополнительного контроля работы медицинских учреждений со стороны независимой от медицинского сообщества структуры — например, страховых компаний.
Вместе с тем, хотя 80% россиян и осознают необходимость следить за своим здоровьем, тщательно это делают лишь 12% граждан. Стараются, но не всегда получается — 68%, а 19% уделяют своему здоровью мало внимания.
Здорового образа жизни придерживается также далеко не каждый: 46% занимаются физкультурой реже одного раза в неделю или не занимаются совсем, 43% и 41% соответственно мало спят или не находят времени на отдых, 32% россиян мало следят за своим питанием.
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