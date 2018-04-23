Половина россиян не исключает возможность терактов на ЧМ по футболу, но подавляющее большинство верит в принимаемые меры безопасности, узнал ФОМ

Более половины россиян считают вероятной возможность совершения терактов в российских городах во время проведения Чемпионата мира по футболу этим летом. При этом подавляющее большинство полагает, что спецслужбы смогут их предотвратить, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом общественного мнения ( Согласно исследованию, возможность терактов не исключают 59% респондентов, хотя большинство из них (46%) полагает, что риск совершения атак невелик. Не верят в террористическую угрозу для спортсменов и болельщиков 27%, еще 13% считают уровень риск незначительным.

При этом подавляющее большинство (90%) считают, что Россия сможет принять меры безопасности, достаточные для защиты от террористов. О своих сомнениях на этот счет заявили лишь 5% опрошенных граждан РФ.

Комментируя рекомендации некоторых стран своим гражданам не посещать Чемпионат в России, 55% опрошенных предположили, что на планы иностранных болельщиков это не повлияет и они все равно приедут в Россию. Еще 26% полагают, что решение изменить свои планы в связи с рекомендациями властей примет незначительная часть спортивных фанатов. В том, что доля отказавшихся от поездки в РФ будет существенной, уверены лишь 8% опрошенных социологами.

Опрос ФОМ был проведен 15 апреля среди 1500 граждан России старше 18 лет, проживающих в 104 населенных пунктов 53 субъекта РФ. Статпогрешность исследования не превышает 3,6%.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. За два месяца до начала мундиаля СМИ сообщили со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США , что британским и американским футбольным болельщикам

рекомендовано

воздержаться от поездки в Россию.

В апреле стало известно, что угрозы

в адрес болельщиков рассылают в соцсетях боевики "Исламского государства" *. Они, в частности, публикуют постеры с изображением бомб, террористов-смертников и оружия и угрозами сорвать проведение крупнейшего международного футбольного турнира.

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.