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Роструд объяснил, почему россиян ждет шестидневная рабочая неделя
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Роструд объяснил, почему россиян ждет шестидневная рабочая неделя 

360tv.ru 2 часа назад
Рабочая неделя в последние апрельские дни будет шестидневной ‐ с 23 по 28 апреля включительно. Об этом сообщил «Интерфакс».
Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье
— сообщение Ростуда.
Таким образом, россияне будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая включительно. На работу граждане выйдут в четверг, 3 мая, в обычном режиме.
В День Победы россияне тоже будут отдыхать. В 2018 году этот праздник выпадает на среду, поэтому никаких переносов не будет. Выходной распространится только на эту дату. Однако надо помнить, что 8 мая, как предпраздничный рабочий день, будет сокращен на один час в соответствии с Трудовым кодексом РФ, передает сайт Ura.ru.
12 июня в стране отмечается День России. Граждане будут отдыхать три дня подряд — с воскресенья, 10 июня.
С понедельника, 23 апреля, в московский регион придет апрельское тепло. К вечеру 23 числа воздух прогреется до плюс восьми градусов, а в последующие дни станет еще теплее.
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