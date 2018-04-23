Роструд объяснил, почему россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Рабочая неделя в последние апрельские дни будет шестидневной ‐ с 23 по 28 апреля включительно. Об этом сообщил «Интерфакс».

Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье

— сообщение Ростуда.

Таким образом, россияне будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая включительно. На работу граждане выйдут в четверг, 3 мая, в обычном режиме.

В День Победы россияне тоже будут отдыхать. В 2018 году этот праздник выпадает на среду, поэтому никаких переносов не будет. Выходной распространится только на эту дату. Однако надо помнить, что 8 мая, как предпраздничный рабочий день, будет сокращен на один час в соответствии с Трудовым кодексом РФ , передает сайт Ura.ru.

12 июня в стране отмечается День России. Граждане будут отдыхать три дня подряд — с воскресенья, 10 июня.

С понедельника, 23 апреля, в московский регион придет апрельское тепло. К вечеру 23 числа воздух прогреется до плюс восьми градусов, а в последующие дни станет еще теплее.