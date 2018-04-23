ВЦИОМ: подавляющее большинство россиян получали медпомощь по ОМС хотя бы раз в жизни 

Подавляющее большинство россиян — около 90% опрошенных — получали медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования хотя бы раз в жизни. Таковы данные исследования ВЦИОМ. Почти половина россиян (49%) считают эффективной работу страховых представителей в области контроля за качеством медицинских услуг и соблюдения сроков госпитализации, а 43% считают полезной информирование о возможности прохождения диспансеризации. Чуть более 20% россиян также считают полезным контроль за соблюдением назначений врача.